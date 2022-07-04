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Штайнмайер: Война в Украине вызвала сильные изменения, мы на пороге новой эры

Анастасия КалатурПонедельник, 4 июля 2022, 06:00
Штайнмайер: Война в Украине вызвала сильные изменения, мы на пороге новой эры
ФОТО: GETTY

Война России против Украины стала причиной сильнейшей динамики геополитических и геоэкономических изменений, и мир находится "на пороге новой эры".

Источник: агентство KNA и DW со ссылкой на президента Германии Франко-Вальтера Штайнмайера

Детали: Отмечается, что последствия этих изменений не предсказуемы. По словам Штайнмайера, после войны в Украине нельзя будет заниматься политикой и бизнесом так, как будто ничего не произошло.

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Пандемия и война в Украине дали понять, насколько на второй фазе глобализации мы стали зависимыми от сырья и первичных продуктов из стран во всем мире. Штайнмайер сказал, что необходимо находить новых партнеров, например, Сингапур, Индонезию или страны Африки – по его словам, вместо того, чтобы рассматривать их как нуждающиеся страны, нужно признать их важными партнерами, которые могут помочь существовать в новом мире.

Прямая речь: "Мы должны сделать наши демократии, нашу экономику устойчивыми, не забывая о наших целях - мировой порядок, основанный на правилах, и либеральная, справедливая и благоприятная для климата глобальная экономика".

Напомним: Также Штайнмайер заявил, что война РФ против Украины поставила крест на идее общего европейского дома, озвученной  еще президентом СССР Михаилом Горбачевым.

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Темы: ГерманиявойнаРосcия
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