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Гайдай о захвате Лисичанска: Россияне преобладали в десять раз

Анастасия КалатурПонедельник, 4 июля 2022, 08:00
ФОТО: t.me/luhanskaVTSA

Россияне преобладали в десять раз при наступлении на Лисичанск, сейчас они уже закрепляются в городе.

Источник: глава Луганской областной военной администрации Сергей Гайдай

Дословно: "Даже в последний день обороны Лисичанска под плотным огнем медики госпитализировали раненых, спасали город пожарные, полиция фиксировала преступления. Держали строй, даже когда это уже казалось невозможным. Россияне преобладали в десять раз...

Российская армия собрала силы по всем возможным направлениям и сосредоточила их в Лисичанске. Их преимущество в личном составе мы нивелировали мастерством украинских бойцов. Однако необходимое для вытеснения врага количество дальнобойного оружия к нам еще не поступило".

Детали: Гайдай отметил, что много раненых местных жителей вывезли в больницы Днепра, Львова или Ивано-Франковска. В медучреждениях Донецкой области, где сейчас тоже уже опасно, за последние недели получают или уже получили помощь около 50 тяжелораненых лисичан.

Гайдай отметил, что оккупантам удалось форсировать  Северский Донец, чтобы на пятый месяц войны захватить Белогоровку. Под контролем россиян уже и Золотаревка.

Что предшествовало: 3 июля Силы обороны Украины отошли от занимаемых позиций и рубежей в Лисичанске.

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Темы: Луганская областьвойнаРосcия
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