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Из-за вражеских обстрелов на Харьковщине горела школа, СТО и поле пшеницы

Валентина РоманенкоПонедельник, 4 июля 2022, 08:31
фото ГСЧС

За прошедшие сутки на Харьковщине спасатели тушили 10 пожаров, вызванных обстрелами.

Источник: пресс-служба ГУ ГСЧС в Харьковской области, глава Харьковской ОВА Олег Синегубов в Telegram

Детали: 5 пожаров, вызванных вражескими обстрелами, произошло в Харьковском районе, 2 - в Изюмском и 2 - в Чугуевском районах области, а также в Шевченковском районе Харькова.

Горели здание учебного заведения, СТО, трехэтажный жилой дом, хозяйственная постройка, гараж, а также хвойная подстилка, сухая трава и пшеница (поле 30 га).

Дословно: "Сегодня ночью в результате ракетных обстрелов произошел пожар в здании учебного заведения в Шевченковском районе города Харькова.

Трехэтажное здание потерпело серьезные разрушения. Площадь пожара составляла около 60 кв. К ликвидации пожара были привлечены 6 единиц техники и 30 человек личного состава ГСЧС.

Мы выстоим. Верим, что в кото раз отвоеваем свое право! Все будет Украина!".

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Детали: По данным Синегубова, предварительно пострадавших нет, в гимназии никого не было.

На территории области враг в течение суток стрелял по городам и селам Харьковского, Изюмского и Богодуховского районов. В результате обстрелов разрушены жилые дома, хозяйственные постройки, гаражи и другие сооружения.

В течение суток в области от действий оккупантов погибли 3 мирных человека. Все погибшие – жители села Безруки, Дергачевской общины. Населенный пункт россияне обстреливали из артиллерии.

Темы: Харьковская областьГСЧСвойна
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