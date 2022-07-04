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НАТО в ближайшей перспективе не изменит позицию по членству Украины - Кулеба

"Европейская правда"Понедельник, 4 июля 2022, 08:59

Министр иностранных дел Дмитрий Кулеба не видит сейчас предпосылок для изменения НАТО своей практической политики относительно членства Украины.

Как сообщает "Европейская правда", об этом он сказал в интервью LB.ua.

"То есть я ожидаю, что в ближайшее время со стороны НАТО продолжатся подтверждение, что дверь открыта, и решение Бухарестского саммита остается в силе. Украина также остается на треке евроатлантической интеграции, но я не вижу потенциала в ближайшей перспективе, чтобы НАТО изменило свою позицию подобно в Европейский Союз и стало делать конкретные вещи по обеспечению вступления Украины в Альянс", - сказал Кулеба.

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Министр добавил, что в последние четыре месяца Евросоюз значительно вырвался вперед в отношениях с Украиной, а НАТО осталось на месте.

"Есть НАТО как объединение стран, принимающих решение консенсусом. Так вот, в этом едином кругу было, по моему мнению, принято неформальное решение: для того, чтобы Россия не использовала аргумент о том, что она воюет с НАТО, Альянс как единство будет на второстепенных ролях. Они сейчас переформатировали свой пакет помощи, там будет что-то происходить, но стратегически было принято решение, что НАТО не будет на передовых ролях в поддержке Украины", - пояснил Кулеба.

В то же время в НАТО была создана так называемая coalition of the willing – коалиция желающих участвовать в коалиции – и многие члены этой коалиции являются членами НАТО.

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"И вот они оказывают конкретную помощь. Поэтому нужно очень сильно различать помощь от Соединенных Штатов как члена НАТО и помощь от НАТО, где все это координируется Секретариатом и предоставляется нам. Я считаю, что было принято такое решение: не пускать НАТО на ведущие роли. Одобрено оно было отдельной группой влиятельных государств-членов Альянса, и сейчас оно имплементируется", — сказал министр.

Напомним, Соединенные Штаты объявили о новом пакете военной помощи Украине в размере 820 миллионов долларов, в который входят две системы противовоздушной обороны NASAMS и снаряды для реактивных систем залпового огня HIMARS.

На саммите НАТО в Мадриде президент США Джо Байден анонсировал новый пакет помощи Украине на сумму 800 миллионов долларов, включающий современные западные системы противовоздушной обороны.

В свою очередь лидеры саммита НАТО в Мадриде утвердили комплексный пакет помощи Украине. Пакет включает в себя коммуникации, поставки горючего, медицинское оборудование, оборудование для противостояния биологическому, химическому и ядерному оружию, оборудование для борьбы с дронами.

Темы: НАТО
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