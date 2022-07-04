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Финский город на границе с РФ предлагает создать у себя базу НАТО

Понедельник, 4 июля 2022, 10:45

Власти финского города Лаппеенранта на границе с Россией рассматривают возможность создать в своем городе базу НАТО после присоединения Финляндии к Альянсу.

Об этом, как пишет Европейская правда, сообщает Yle.

"Были предложения, например, по аэропорту. Он доступен, если Оборонные силы хотят", - заявил мэр города Киммо Ярва.

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При этом, по его словам, Лаппеенранта пока не обсуждала с Оборонными силами, какие инвестиции принесет возможное членство в НАТО.

Ярва отметил, что продвижение финской заявки на членство в НАТО дает надежду Южной Карелии. Он упомянул о безопасности и уверенности для бизнеса.

Ярва также выразил надежду, что когда-нибудь россияне смогут снова приезжать в регион. По его мнению, членство в НАТО не влияет на поездки простых людей.

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Город Лаппеенранта расположен примерно в 25 км от российской границы.

Напомним, Североатлантический совет 29 июня официально начал процесс вступления Финляндии и Швеции.

Страны подали заявки на вступление одновременно в мае, но до последнего решения об их принятии уже на мадридском саммите Альянса было под вопросом из-за вето Турции.

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Темы: ФинляндияНАТО
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