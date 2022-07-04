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Глава ГУР: Война закончится выходом Украины на границы 1991 года

"Украинская правда"Понедельник, 4 июля 2022, 11:24
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Глава ГУР МОУ Кирилл Буданов прогнозирует, что война с Россией закончится выходом Украины на границы 1991 года, а первые видимые результаты перелома можно будет увидеть уже в августе этого года.

Источник: глава ГУР МОУ Кирилл Буданов в интервью "РБК-Украина"

Прямая речь Буданова: "Выход на границы по состоянию на 1991 год, это будет концом всей этой авантюры, которую Россия совершила".

Детали: Буданов считает, что это может произойти уже в следующем году. По его словам, первые видимые результаты перелома можно будет наблюдать уже в августе, концу года интенсивность боевых действий снизится.

Что предшествовало:

  • Россия напала на Украину 24 февраля. Президент РФ Владимир Путин рассчитывал взять Киев и Украину всего за несколько дней. Об этом всячески намекали в руководстве России, об этом свидетельствовали разные разведки, а также об этом рассказывали пленные российские солдаты, которые уже в начале марта остались без еды, потому что сухпайки им выдали всего на несколько дней.
  • В начале апреля пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков выразил надежду, что война в Украине завершится "в ближайшие дни или в ближайшем будущем" из-за того, что Россия достигнет своих целей, или путем переговоров. 
  • В начале июня Песков заявил, что война в Украине закончится, когда РФ выполнит все поставленные Путиным цели так называемой "спецоперации".
  • С начала полномасштабной войны российская армия потеряла убитыми в Украине около 36 200 военных.

Темы: войнаУкраинаРосcия
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