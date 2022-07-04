Глава ГУР: Война закончится выходом Украины на границы 1991 года

Глава ГУР МОУ Кирилл Буданов прогнозирует, что война с Россией закончится выходом Украины на границы 1991 года, а первые видимые результаты перелома можно будет увидеть уже в августе этого года.

Источник: глава ГУР МОУ Кирилл Буданов в интервью "РБК-Украина"

Прямая речь Буданова: "Выход на границы по состоянию на 1991 год, это будет концом всей этой авантюры, которую Россия совершила".

Детали: Буданов считает, что это может произойти уже в следующем году. По его словам, первые видимые результаты перелома можно будет наблюдать уже в августе, концу года интенсивность боевых действий снизится.

Что предшествовало: