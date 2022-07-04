Глава ГУР: Война закончится выходом Украины на границы 1991 года

Глава ГУР МОУ Кирилл Буданов прогнозирует, что война с Россией закончится выходом Украины на границы 1991 года, а первые видимые результаты перелома можно будет увидеть уже в августе этого года.

Источник: глава ГУР МОУ Кирилл Буданов в интервью "РБК-Украина"

Прямая речь Буданова: "Выход на границы по состоянию на 1991 год, это будет концом всей этой авантюры, которую Россия совершила".

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Детали: Буданов считает, что это может произойти уже в следующем году. По его словам, первые видимые результаты перелома можно будет наблюдать уже в августе, концу года интенсивность боевых действий снизится.

Что предшествовало:

Россия напала на Украину 24 февраля. Президент РФ Владимир Путин рассчитывал взять Киев и Украину всего за несколько дней. Об этом всячески намекали в руководстве России, об этом свидетельствовали разные разведки, а также об этом рассказывали пленные российские солдаты, которые уже в начале марта остались без еды, потому что сухпайки им выдали всего на несколько дней.

В начале апреля пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков выразил надежду, что война в Украине завершится "в ближайшие дни или в ближайшем будущем" из-за того, что Россия достигнет своих целей, или путем переговоров.

В начале июня Песков заявил, что война в Украине закончится, когда РФ выполнит все поставленные Путиным цели так называемой "спецоперации".

С начала полномасштабной войны российская армия потеряла убитыми в Украине около 36 200 военных.