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Качиньский: В Беларуси нет внутренних сил, способных свергнуть Лукашенко

"Европейская правда"Понедельник, 4 июля 2022, 12:15

Лидер правящей партии Польши "Право и справедливость" Ярослав Качиньский считает, что в настоящее время в Беларуси нет внутренних сил, которые смогли бы свергнуть самопровозглашенного президента Александра Лукашенко.

Об этом, как пишет "Европейская правда", сообщает "Польское радио".

"Пока Беларусь полностью подчинена России. Лукашенко чуть не поплатился за сохранение своей власти присоединением к России. Конечно, он уклоняется от участия в войне, потому что боится, что в случае поражения России – а он так думает – Запад в конце концов вступит в эту войну, и она закончится полным поражением России", – сказал глава "Права и справедливости".

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По мнению Качиньского, в настоящее время в Беларуси нет сил, которые смогли бы свергнуть Лукашенко.

"Почему восстание, вспыхнувшее летом позапрошлого года, закончилось поражением? Просто потому, что крупные предприятия не присоединились к нему", - сказал глава ПиС.

"С другой стороны, возможно, в Европе будет формироваться новая геополитическая система, и в Беларуси также произойдут изменения в рамках этой системы. Я бы этого очень хотел, но сейчас никому не могу поклясться", - подчеркнул политик.

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Лукашенко на днях заявил, что не хочет воевать против Украины, и якобы Киев заинтересован в прямом вступлении Беларуси в войну.

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Темы: ЛукашенкоБеларусьПольша
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