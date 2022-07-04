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Премьер-министр Чехии поощряет чешские компании к восстановлению Украины

"Европейская правда"Понедельник, 4 июля 2022, 14:44

Премьер-министр Чехии Петер Фиала в понедельник, 4 июля, выступит на международной конференции в Швейцарии и призовет чешские компании к послевоенному восстановлению Украины.

Об этом, как пишет "Европейская правда", сообщает Czech Radio.

Фиала считает необходимым сделать все возможное для привлечения чешских компаний и других структур к послевоенному восстановлению Украины, сказал он перед вылетом на конференцию.

Послевоенное восстановление страны, по его словам, станет вызовом всем ключевым игрокам демократического мира, а ее приоритеты должны определяться самими украинцами.

Чехия продолжит поддерживать Украину поставками военного материала, ремонтом военной техники и с помощью гуманитарной помощи, заверил глава чешского правительства.

В Лугано Фиала, среди прочего, встретится со своим украинским коллегой Денисом Шмыгалем, который ознакомит участников с планом реконструкции и развития Украины в соответствии с идеями Киева.

По итогам конференции во вторник ожидается принятие так называемой Логанской декларации об основах дальнейшего сотрудничества.

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К участию в конференции приглашены более 40 государств и более 20 международных организаций.

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