Ситуация на границе: ударных сил для возобновления наступления армии РФ не зафиксировано

Украинские пограничники пока не фиксируют формирование ударной группировки российских войск для наступления с территории Беларуси, Приднестровья или через Сумскую и Черниговскую область.

Источник: спикер Государственной пограничной службы Андрей Демченко на брифинге в медиацентре "Украина - Укринформ" 4 июля

Прямая речь: "Существенных изменений в обстановке и характере деятельности вооруженных сил РБ мы на данный момент не отмечаем. Признаков формирования наступательных группировок противника не выявлено. Подразделения вс Беларуси на ротационной основе продолжают выполнять задачи по прикрытию белорусско-украинского участка границы в пределах Брестской и Гомельской областей.

На Приднестровском сегменте границы ситуация также не претерпела существенных изменений. Мы вместе с другими составляющими сектора безопасности и обороны продолжаем усиленно нести службу... Принимаются меры по недопущению провокаций в этом направлении.

Граница с Россией. Российская Федерация продолжает удерживать отдельные подразделения вооруженных сил в приграничных районах Брянской и Курской областей. Это делается для демонстрации присутствия и сковывания действий подразделений и сил обороны Украины.

Однако, как и на границе с Беларусью, мы не фиксируем формирования врагом ударной группировки для возобновления наступления на этом направлении".

Детали: Демченко подчеркнул, что в то же время Россия не перестает обстреливать территорию Черниговщины и особенно Сумщины. Противник ежедневно открывает огонь из артиллерии, минометов, стрелкового оружия.

ВИДЕО ДНЯ

Также продолжаются случаи сброса взрывных устройств с беспилотников. Только за неделю пограничники зафиксировали более ста обстрелов этих территорий, шесть из которых были - с использованием авиации.