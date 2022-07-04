Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng

Ситуация на границе: ударных сил для возобновления наступления армии РФ не зафиксировано

Валентина РоманенкоПонедельник, 4 июля 2022, 15:08
Ситуация на границе: ударных сил для возобновления наступления армии РФ не зафиксировано
Андрей Демченко. фото "Украина - Укринформ"

Украинские пограничники пока не фиксируют формирование ударной группировки российских войск для наступления с территории Беларуси, Приднестровья или через Сумскую и Черниговскую область.

Источник: спикер Государственной пограничной службы Андрей Демченко на брифинге в медиацентре "Украина - Укринформ" 4 июля

Прямая речь: "Существенных изменений в обстановке и характере деятельности вооруженных сил РБ мы на данный момент не отмечаем. Признаков формирования наступательных группировок противника не выявлено. Подразделения вс Беларуси на ротационной основе продолжают выполнять задачи по прикрытию белорусско-украинского участка границы в пределах Брестской и Гомельской областей.

Реклама:

На Приднестровском сегменте границы ситуация также не претерпела существенных изменений. Мы вместе с другими составляющими сектора безопасности и обороны продолжаем усиленно нести службу... Принимаются меры по недопущению провокаций в этом направлении.

Граница с Россией. Российская Федерация продолжает удерживать отдельные подразделения вооруженных сил в приграничных районах Брянской и Курской областей. Это делается для демонстрации присутствия и сковывания действий подразделений и сил обороны Украины.

Однако, как и на границе с Беларусью, мы не фиксируем формирования врагом ударной группировки для возобновления наступления на этом направлении".

ВИДЕО ДНЯ

Детали: Демченко подчеркнул, что в то же время Россия не перестает обстреливать территорию Черниговщины и особенно Сумщины. Противник ежедневно открывает огонь из артиллерии, минометов, стрелкового оружия.

Также продолжаются случаи сброса взрывных устройств с беспилотников. Только за неделю пограничники зафиксировали более ста обстрелов этих территорий, шесть из которых были - с использованием авиации.

Темы: войнаПограничная службаРосcия
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

фотоВ России самолет "Полярных авиалиний" сел на замерзшую реку

Лубинец об изъятии детей из семей беженцев: худшая ситуация в Германии и Италии

Залужный защитил докторскую диссертацию по праву на засекреченную тему

фотоНеизвестный расстрелял легковушку на трассе возле Днепра, есть погибший

В 5 раз больше БТРов − Камышин рассказал о производстве бронетехники

фотоСпутник показал уничтоженный БДК "Новочеркасск" и еще один корабль под водой

Все новости...
война
Атака на аэродром в Пскове была из РФ: СМИ показали момент удара
СБУ задержала снайпера, который должен был убить командование ВСУ в Запорожской области 9 мая
ГУР показало погоню российской авиации за дроном Украины в Крыму
Последние новости
07:10
Лидер КНДР приказал ускорить подготовку к войне
06:29
Издание New York Times подало в суд на создателей искусственного интеллекта
05:47
Лубинец: Россияне планируют вывозить детей с оккупированных территорий через Беларусь
05:21
Минобороны РФ сообщило о сбитых беспилотниках над Крымом
04:44
фотоВ России самолет "Полярных авиалиний" сел на замерзшую реку
04:00
ISW считает, что российские войска отбили позиции на Запорожье, которые украинцы захватили во время летнего контрнаступления
03:30
На Луганщину "делать ремонт" целыми семьями завозят якутов и бурятов
02:33
Умер экс-глава Еврокомиссии Жак Делор
01:55
обновляетсяОккупанты запустили по Украине ударные беспилотники
01:36
Последствия атаки на порт в Крыму: оккупанты отправили из Феодосии на Керчь колонну зерновозов
Все новости...
Реклама: