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"Байрактар" для Украины от литовцев уже в Литве, передадут в ближайшее время

"Европейская правда"Понедельник, 4 июля 2022, 15:24

Боевой беспилотник "Байрактар", на который литовцы по всей стране собрали более 5 млн евро, уже в Литве и будет передан в Украину в ближайшее время.

Об этом, как пишет "Европейская правда", сообщил министр обороны Арвидас Анушаускас.

"Bayraktar "Vanagas" (на литовском - "Ястреб". - ЕП) со всем приобретенным боевым снаряжением уже в Литве! 6 июля состоится его презентация на базе воздушных сил в Шауляе, и после этого он отправится в Украину", - написал Анушаускас в своем Twitter.

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Напомним, журналист Андрюс Тапинас 25 мая начал кампанию по сбору средств на Bayraktar Украине, заявив, что получил согласие на столь потенциальную закупку от Министерств обороны Литвы и Турции и производителя.

Уже на следующий день собранная сумма пересекла отметку в три миллиона. К кампании присоединилась в том числе экс-президент Даля Грибаускайте; действующий президент Гитанас Науседа, премьер Ингрида Шимоните и министр обороны Литвы Арвидас Анушаускас на своих страницах в соцсетях также призвали присоединяться всех неравнодушных.

Сбор удалось закрыть через три дня. После этого турецкая компания-производитель заявила, что тронута солидарностью литовцев и потому решила подарить беспилотник, а собранные средства можно будет направить на другие нужды Украины.

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Вдохновившись примером Тапинаса, в Украине фонд Сергея Притулы организовал сбор на три "Байрактара", который закрыли за три дня, собрав средства почти на четыре беспилотника. Компания "Байкар" и на этот раз заявила, что передаст три беспилотника безвозмездно.

Пока сбор на "Байрактар" для Украины продолжается в Польше, его инициировал журналист Славомир Сераковский.

О том, как поляки помогают Украине, как украинки и украинцы в Польше ведут борьбу с агрессором, рассказала в интервью "Европейской правде" лидер инициативы "Евромайдан-Варшава" и лауреат премии "Активист года" в Польше Наталия Панченко.

Темы: ЛитваоружиеВооруженные силывойна
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