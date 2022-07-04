Президент Еврокомиссии вспомнила Романа Ратушного: Его мечты продолжают жить

Президент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляен в своей речи на конференции по восстановлению Украины вспомнила погибшего на войне киевского активиста Романа Ратушного.

Источник: Урсула фон дер Ляен на международной конференции по восстановлению Украины в швейцарском Лугано в понедельник

Прямая речь: "Месяц назад молодой украинский герой умер на поле боя, борясь за будущее своей страны. Его звали Роман Ратушный. И завтра ему исполнилось бы двадцать пять.

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Роман принадлежал к новому поколению молодых украинцев. Будучи подростком, он был среди первых протестующих на Майдане, выступая за Европу и демократию. С этого времени Роман никогда не переставал бороться за лучшую Украину. Он боролся за Украину, свободную от коррупции, как активист и журналист. Он боролся за более зеленую Украину, возглавляя движение за защиту природного парка в Киеве от незаконной застройки, финансируемой олигархами. Он боролся за суверенную Украину и заплатил за это высокую цену.

Жизнь Романа была отнята очень рано, но его мечты продолжают жить. Мечта о новой Украине, не только свободной, демократической и европейской, но также зеленой и процветающей. Место, которое украинское золотое поколение наконец-то может почувствовать своим. Именно эта мечта привела нас сюда сегодня".

Детали: Фон дер Ляен заявила, что с помощью партнеров украинцы "могут отстроить Украину не только такой, какой она была, но и такой, какой ее хотела видеть ее молодежь".

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Президент Еврокомиссии отметила, что, хотя это может звучать слишком амбициозно, но "нет ничего невозможного для смелых украинцев".

Что предшествовало: Известный столичный активист и разведчик 93 ОМБр "Холодный яр" Роман Ратушный погиб в бою под Изюмом Харьковской области 9 июня.