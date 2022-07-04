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Два человека взорвались на кассете от российского снаряда в Херсонской области

Роман ПетренкоПонедельник, 4 июля 2022, 17:05
российский "град", фото military-informant

В Заградовке Херсонской области один человек погиб, другой в больнице после подрыва на кассете вилл российского реактивного снаряда.

Источник: Оперативное командование "Юг"

Детали: В Заградовке двое местных жителей во время полевых работ взорвались на кассете от вражеского реактивного снаряда.

Один погиб на месте, другой с многочисленными осколочными ранениями доставлен в больницу.

Также на рассвете из реактивных систем залпового огня "Смерч" обстреляны Нововоронцовка и Высокопольская община.

Поражены жилые дома, объекты социальной инфраструктуры и сельскохозяйственные угодья. Данных о пострадавших нет.

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Темы: Херсонская областьвойнаоккупацияРосcия
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