Два человека взорвались на кассете от российского снаряда в Херсонской области

В Заградовке Херсонской области один человек погиб, другой в больнице после подрыва на кассете вилл российского реактивного снаряда.

Источник: Оперативное командование "Юг"

Детали: В Заградовке двое местных жителей во время полевых работ взорвались на кассете от вражеского реактивного снаряда.

Один погиб на месте, другой с многочисленными осколочными ранениями доставлен в больницу.

Также на рассвете из реактивных систем залпового огня "Смерч" обстреляны Нововоронцовка и Высокопольская община.

Поражены жилые дома, объекты социальной инфраструктуры и сельскохозяйственные угодья. Данных о пострадавших нет.