Два человека взорвались на кассете от российского снаряда в Херсонской области
Понедельник, 4 июля 2022, 17:05
В Заградовке Херсонской области один человек погиб, другой в больнице после подрыва на кассете вилл российского реактивного снаряда.
Источник: Оперативное командование "Юг"
Детали: В Заградовке двое местных жителей во время полевых работ взорвались на кассете от вражеского реактивного снаряда.
Один погиб на месте, другой с многочисленными осколочными ранениями доставлен в больницу.
Также на рассвете из реактивных систем залпового огня "Смерч" обстреляны Нововоронцовка и Высокопольская община.
Поражены жилые дома, объекты социальной инфраструктуры и сельскохозяйственные угодья. Данных о пострадавших нет.
ВИДЕО ДНЯ