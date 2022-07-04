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Оккупанты создали на Херсонщине "кабмин", управлять поставили российских чиновников

"Украинская правда"Понедельник, 4 июля 2022, 17:46
Фото из Facebook мэрии Херсона

Оккупационные власти Херсонской области заявили о создании правительства, назначив главой марионеточного "кабмина" вице-премьера Калининградской области и бывшего сотрудника ФСБ Сергея Елисеева.

Источник: российский "Коммерсант"

Детали: Также еще две должности в оккупационном псевдо-правительстве получили бывшие российские чиновники.

Что предшествовало:

  • С июля британская разведка сообщила, что Россия, скорее всего, проведет псевдореферендум за присоединение в оккупированном Херсоне, чтобы попытаться легитимизировать свой контроль.
  • Сегодня руководитель объединенного координационного прессцентра оперативного командования Юг Наталья Гуменюк опровергла информацию СМИ о том, что украинские военные находятся в километре от окрестностей Херсона.

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Темы: войнаХерсонская областьРосcияУкраина
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