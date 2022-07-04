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Бывшие правоохранители ограбили отделение Госспецсвязи на 90 миллионов

Катерина ТищенкоПонедельник, 4 июля 2022, 18:29
Бывшие правоохранители ограбили отделение Госспецсвязи на 90 миллионов
фото ГБР

Разоблачены и задержаны три человека, которые ограбили одно из киевских отделений Госспецсвязи на 90 млн грн.

Источник: ГБР, Киевская городская прокуратура

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Дословно ГБР: "Группа лиц, в том числе бывшие правоохранители, в начале марта текущего года, воспользовавшись военным положением и обстрелами прилегающей к отделению территории, проникла в помещение Государственного предприятия специальной связи и похитила из почтовых отправлений ювелирные изделия из золота и серебра, а также наличные деньги на общую сумму около 90 миллионов гривен".

Детали: В Киевской городской прокуратуре уточнили, что в начале марта здание одного из столичных отделений Госспецсвязи было повреждено в результате вражеских обстрелов, чем воспользовалась группа из числа бывших работников правоохранительных органов.

В ходе следственных действий у фигурантов обнаружены и изъяты наличные, около 8 кг ювелирных изделий из золота и серебра (серьги, кольца, цепочки, кольца, подвески и др.), несколько единиц огнестрельного оружия с боевыми патронами к нему без разрешительных документов, а также осколочно-фугасные снаряды для тяжелой техники.

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Задержанные подозреваются в тайном похищении чужого имущества (кража) в крупных размерах, сопряженном с проникновением в другое помещение, совершенном по предварительному сговору группой лиц в условиях военного положения (ч. 4 ст. 185 УК Украины). Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы сроком от 5 до 8 лет.

 
 
 
 
 

Темы: Киевкриминал
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