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Президент Эстонии против полного дипломатического разрыва с РФ

"Европейская правда"Понедельник, 4 июля 2022, 19:36

Президент Эстонии Алар Карис не поддерживает идею о полном разрыве дипломатических отношений с Россией, несмотря на её захватническую войну.

Как пишет "Европейская правда", об этом он сказал в интервью ERR.

По его мнению, взаимодействия на уровне лидеров государств не должно быть, но полностью разрывать отношения было бы неправильно.

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Алар Карис отметил, что до сих пор считает важной работу посла Эстонии в Москве.

"Пока это возможно – это стоит делать… Это еще один канал для получения информации и понимания, что происходит в стране – даже настроений людей", - отметил он.

Комментируя вопрос западных санкций против РФ, он отметил, что перед введением новых санкций важно тщательно проверить, как выполняются уже действующие ограничения и каков их эффект.

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Напомним, Литва в апреле решила выслать посла РФ в Вильнюсе, закрыть консульство РФ в Клайпеде и отозвать своего посла из России, снизив уровень дипломатического представительства до временных поверенных.

Темы: ЭстонияРосcиядипломатические отношения
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