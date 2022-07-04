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В Ростовской области сгорел дом после падения беспилотника – росСМИ

Роман ПетренкоПонедельник, 4 июля 2022, 20:01
В Ростовской области сгорел дом после падения беспилотника – росСМИ
обломки якобы беспилотника в ростовской области, фото из соцсетей

Кремлевские СМИ сообщают, что беспилотник упал на частный дом в приграничном Таганроге Ростовской области РФ.

Источник: "РИА Новости" со ссылкой на источники, РБК, "Медуза"

Прямая речь: "Дом загорелся в частном секторе на 15 Новом переулке.

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Все службы там работают. Рядом обнаружены обломки, предположительно, беспилотника, который в него попал".

Детали: Издания не сообщают, чей беспилотник.

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Темы: Росcиявойнапропаганда
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