В Ростовской области сгорел дом после падения беспилотника – росСМИ
Понедельник, 4 июля 2022, 20:01
Кремлевские СМИ сообщают, что беспилотник упал на частный дом в приграничном Таганроге Ростовской области РФ.
Источник: "РИА Новости" со ссылкой на источники, РБК, "Медуза"
Прямая речь: "Дом загорелся в частном секторе на 15 Новом переулке.
Реклама:
Все службы там работают. Рядом обнаружены обломки, предположительно, беспилотника, который в него попал".
Детали: Издания не сообщают, чей беспилотник.
ВИДЕО ДНЯ