Все разделы
Укр Рус Eng Клуб УП
Укр Рус Eng
up shop

Финляндия и Швеция завершили переговоры о вступлении в НАТО

"Европейская правда"Понедельник, 4 июля 2022, 21:36

Североатлантический альянс завершил переговоры со Швецией и Финляндией об их вступлении.

Как пишет "Европейская правда", об этом сообщили в пресс-службе 4 июля.

"Финляндия и Швеция завершили переговоры о вступлении в штаб-квартире НАТО в Брюсселе, как договорились на прошлой неделе лидеры стран на саммите в Мадриде. Обе страны официально подтвердили свое желание и способность выполнять политические, юридические и военные обязательства членов НАТО", - говорится в коммюнике.

Делегацию Финляндии возглавляли министр иностранных дел Пекка Хаависто и министр обороны Антти Кайкконен, Швеции - министр иностранных дел Анн Линде.

Как отмечается, во вторник, 5 июля, страны подпишут протоколы о вступлении. После этого они будут переданы всем странам-членам для ратификации в соответствии с их национальным законодательством.

Напомним, Финляндия и Швеция вместе подали исторические заявки на вступление в НАТО 18 мая. Для Финляндии это завершает многие десятилетия, а для Швеции – около 200 лет нейтралитета.

Решение о принятии обеих стран уже на июньском саммите в Мадриде до последнего было под вопросом из-за вето Турции.

ВИДЕО ДНЯ

Более подробно об этом - в статье НАТО идет на границу России: как появилось историческое решение и чего ждать от саммита в Мадриде.

Темы: НАТОФинляндияШвеция
Главное сегодня

Генштаб планирует контролировать перемещение военнообязанных

В Броварах пройдут учения военных, усилят контроль на блокпостах

В НАТО подписали протоколы о вступлении Финляндии и Швеции в Альянс

видеоПомощник нардепа работал на ФСБ и сливал разведданные – СБУ

На Славянском направлении ВСУ отбили штурм и отбросили врага – сводка штаба

Оккупанты готовят наступление на Бахмут и Северск – военные эксперты

Все новости...
НАТО
War speeches. Тяжелая неделя для России: дефолт, поражение в Мадриде и на Змеином
Финский город на границе с РФ предлагает создать у себя базу НАТО
НАТО в ближайшей перспективе не изменит позицию по членству Украины - Кулеба
Последние новости
15:02
Как отсутствие руководителя САП помогает коррупционерам – Шабунин
14:57
Минздрав опроверг фейки РФ о продаже детей на органы и обезьянью оспу после вакцинации
14:50
Зеленский обсудил с Джонсоном продовольственную безопасность и гарантии безопасности для Украины
14:44
Украина представила план быстрого восстановления за $17,4 миллиарда
14:33
Вторая женщина в истории: украинка Марина Вязовская получила престижную математическую награду
14:25
Террорист Пушилин говорит о переброске войск "ДНР" на донецкое направление
14:23
"Продам гараж на Соломе". История об аэроразведчике Феликсе Куртаниче - видео
14:17
фото, видеоВ оккупированном Донецке взорвался склад боеприпасов
14:05
Сенцов женился
14:00
обновлено от 8:11Россияне нанесли ракетные удары по Николаеву: повреждены 7 многоэтажек
Все новости...