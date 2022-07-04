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В Латвии суд наказал пенсионера, пожелавшего России в интернете "успешно уничтожить" украинцев

"Европейская правда"Понедельник, 4 июля 2022, 22:39

Суд пригорода Риги одобрил соглашение со следствием пенсионера, обвиненного в разжигании межнациональной розни за комментарий в интернете, где он пожелал России "успешного уничтожения" украинцев.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Delfi.

Генеральная прокуратура Латвии подтвердила, что обвиняемый признал свою вину и пошел на соглашение со следствием. Ему присудили условное лишение свободы сроком на три месяца и один день с испытательным сроком в шесть месяцев.

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Отмечается, что пенсионер сделал комментарий на одном из Интернет-сайтов под статьей о войне России против Украины. Офис уполномоченного по правам человека Латвии признал, что этот комментарий был языком ненависти.

Расследованием дела занималась служба государственной безопасности. Как сообщалось, по состоянию на 10 июня она начала по меньшей мере 19 уголовных производств и взяла еще четыре производства в полиции по факту языка ненависти.

Большинство этих дел связано с агрессивными действиями против Украины и ее народа.

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Напомним, ранее в Латвии полиция отстранила от работы сожительницу мужчины, напавшего на участника демонстрации с флагом Украины в мае.

Темы: ЛатвияРосcияУкраинавойна
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