Зеленский: Восстановлением Украины надо заниматься не после победы, а сейчас

Президент Владимир Зеленский отмечает, что восстановлением Украины нужно заниматься не после победы в войне, а уже сейчас.

Источник: вечернее обращение президента

Прямая речь: "Когда говорят об восстановлении, часто некорректно расставляют акценты. Это ведь не только то, что мы должны сделать после нашей победы или в последующие годы. А то, прежде всего, что нужно сделать уже прямо сейчас".

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"И мы должны делать это вместе с нашими партнерами, со всем демократическим миром, делать уже сейчас".

Детали: Зеленский подчеркнул, что ВСУ освободили от оккупантов уже более тысячи населенных пунктов, и "еженедельно добавляются новые", в том числе на юге Украины.

"Все они подверглись масштабным разрушениям. А еще это означает потребность в колоссальных средствах на восстановление инфраструктуры, возвращение медицины, социальных услуг, восстановление нормальной экономической жизни. Одних только разрушенных домов в освобожденных районах десятки тысяч. А еще нужно готовить школы, университеты к новому учебному году на всей свободной территории страны и в новых условиях постоянной угрозы, в частности, ракетных ударов", - сказал он.

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Также президент отметил, что нужно готовиться к зиме, чтобы пройти ее спокойно, несмотря на угрозы, которые создает Россия.

"Значительная часть экономики уничтожена боевыми действиями, российскими ударами, тысячи предприятий не работают. Это означает высокую потребность в рабочих местах, в обеспечении социальных выплат, несмотря на снижение налоговых поступлений", - добавил Зеленский.

Что предшествовало: В понедельник в швейцарском городе Лугано началась конференция по восстановлению Украины (URC2022), она продлится два дня. К участию в конференции приглашены более 40 государств и более 20 международных организаций.

Выступавший дистанционно президент Украины Владимир Зеленский рассказал о своем видении восстановления и также отметил необходимость реформ.

Президент Европейской комиссии Урсула фон дер Ляен анонсировала создание платформы ЕС по восстановлению Украины после войны, развязанной Россией.