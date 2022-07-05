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Италия объявила чрезвычайное положение в 5 регионах

Ольга ГлущенкоВторник, 5 июля 2022, 02:52
фото: Getty Images

Италия в понедельник объявила чрезвычайное положение в регионах вокруг реки По, на которую приходится примерно треть сельскохозяйственного производства страны и страдает сильнейшей засухой за 70 лет.

Источник: Reuters

Детали: Правительственное постановление позволит властям сократить бюрократические проволочки и немедленно принять меры, если они считают это нужным, например, ввести нормирование воды для домов и предприятий.

Согласно заявлению, чрезвычайное положение коснется пяти северных регионов страны, это Эмилия-Романья, Фриули-Венеция-Джулия, Ломбардия, Пьемонт и Венето.

На решение проблем с засухой было выделено 36,5 млн. евро. В будущем могут быть приняты дополнительные меры по борьбе с засухой.

Итальянские СМИ сообщали, что премьер-министр Марио Драги также рассматривал возможность назначения уполномоченного для координации мер реагирования на засуху, подобно тому, как правительство назначило ответственного по надзору за кризисом, связанным с коронавирусом.

Темы: Италиястихийное бедствие
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