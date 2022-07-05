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Россия вернула в оккупированный Севастополь ракетные катера проекта 1241 "Молния-1" – СМИ

Ольга ГлущенкоВторник, 5 июля 2022, 06:00
Россия вернула в оккупированный Севастополь ракетные катера проекта 1241 Молния-1 – СМИ
Большой ракетный катер "Заречный", фото: wikipedia.org

В Карантинной бухте оккупированного Севастополя находятся 4 ракетных катера проекта 1241 "Молния-1" без бортовых номеров из состава 295 Сулинского дивизиона ракетных катеров.

Источник: Крым.Реалии

Детали: В составе Черноморского флота России четыре таких катера: в строю находятся "Р-60" (бортовой номер 955), "Набережные Челны" (953) и "Ивановец" (954), а "Шуя" (962), согласно официальными данными – в отстое.

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Ранее сообщалось, что в середине июня один из катеров проекта 1241 года был на ремонте в расположенном в Килен-бухте 13-м судоремонтном заводе Черноморского флота.

С начала полномасштабного военного вторжения России в Украину бортовые номера всех кораблей окрашены для усложнения идентификации.

Ракетные катера проекта 1241 "Молния" (по классификации НАТО – Tarantul-class corvettes) – серия советских и российских ракетных катеров, строившихся на судостроительных заводах СССР и РФ в 1979-1996 годах. Ракетные катера проекта "Молния", входящие в состав Черноморского флота, построены в 1981-1989 годах.

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Катера проекта 1241 предназначены для уничтожения боевых кораблей, транспортов и десантных средств противника, усиления ПВО групп кораблей.

Темы: КрымфлотРосcия
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