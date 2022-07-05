В Австралии из-за наводнения эвакуировали около 50 тысяч человек

Около 50 тысяч человек призвали покинуть свои дома из-за наводнения, охватившего самый большой город Австралии Сидней, уже в третий раз в этом году.

Источник: ВВС

Детали: В некоторых частях Сиднея в течение четырех дней выпала примерно 8-месячная норма дождя.

Реклама:

Дороги перекрыты, некоторые дома затоплены и находятся под водой, тысячи людей остались без света.

Масштабное наводнение по всей Австралии, вызванное погодой Ла-Нинья, унесло жизни более 20 человек в этом году.

Более 100 приказов об эвакуации было издано по всему Великому Сиднею из-за текущей чрезвычайной ситуации.

ВИДЕО ДНЯ

Людей еще в 50 районах предупредили о том, чтобы они готовились к выезду, поскольку несколько больших рек разливаются. Непогода также поражает соседние регионы Хантер и Иллаварра.

В некоторых районах Нового Уэльса за четыре дня выпало 800 мм осадков, сообщает Бюро метеорологии, что почти на треть превышает среднее количество осадков в Большом Лондоне за год.

Ожидается, что ливень станет ослабевать в Сиднее во вторник, но также прогнозируют шквальный ветер, что создает риск падения деревьев и линий электропередач.

Эксперты говорят, что чрезвычайная ситуация с наводнениями ухудшилась изменением климата и явлением погоды Ла-Нинья, которая возникает, когда сильные ветры сдувают теплые поверхностные воды Тихого океана из Южной Америки в сторону Индонезии. На их место выходят более холодные воды.

В Австралии Ла-Нинья увеличивает вероятность дождя, циклонов и понижение дневной температуры.