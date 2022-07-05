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Глава Курской области РФ заявил об артиллерийских "прилетах"

Елена РощинаВторник, 5 июля 2022, 07:27
Глава Курской области РФ заявил об артиллерийских прилетах
Курская область в воронках, фото Романа Старовойта

Губернатор Курской области Российской Федерации Роман Старовойт заявил, что приграничные села России с утра 5 июля обстреливают из артиллерии.

Источник: Роман Старовойт в Telegram

Прямая речь: "Сегодняшнее утро вновь началось с артиллерийского обстрела приграничных населённых пунктов Глушковского района. Зафиксированы прилёты в деревне Марково, снова рвутся снаряды в посёлке Тёткино". 

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Детали: В 07:15 Старовойт сообщил, что "обстрел продолжается".

В доказательство губернатор опубликовал фотографии с воронками в земле.

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Обновление: В 08:43 губернатор уточнил, что, по предварительной информации, пострадавших нет.

По его словам, в селе Попово-Лежачи зафиксированы повреждения некоторых домов, в них выбиты стёкла, пострадали фасады. В Тёткино и Попово-Лежачах нет света. 

Старовойт предупредил, что "угроза обстрела ещё не миновала".

Напомним: В Курской и Белгородской областях России, граничащих с Украиной, на которую напала РФ, периодически сообщают об обстрелах, диверсиях и пожарах.

В ночь на 3 июля в Курске слышали взрывы, губернатор региона сообщил, что работала ПВО. В Белгороде заявили, что хотя и сработало ПВО, обломки ракеты попали в дома, погибли россиянин и трое украинцев, выехавших из Цуповки Харьковской области.

Темы: Росcиявойна
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