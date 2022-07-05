Все разделы
Укр Рус Eng Клуб УП
Укр Рус Eng
up shop

Глава Курской области РФ заявил об артиллерийских "прилетах"

Елена РощинаВторник, 5 июля 2022, 07:27
Курская область в воронках, фото Романа Старовойта

Губернатор Курской области Российской Федерации Роман Старовойт заявил, что приграничные села России с утра 5 июля обстреливают из артиллерии.

Источник: Роман Старовойт в Telegram

Прямая речь: "Сегодняшнее утро вновь началось с артиллерийского обстрела приграничных населённых пунктов Глушковского района. Зафиксированы прилёты в деревне Марково, снова рвутся снаряды в посёлке Тёткино". 

Детали: В 07:15 Старовойт сообщил, что "обстрел продолжается".

В доказательство губернатор опубликовал фотографии с воронками в земле.

Обновление: В 08:43 губернатор уточнил, что, по предварительной информации, пострадавших нет.

ВИДЕО ДНЯ

По его словам, в селе Попово-Лежачи зафиксированы повреждения некоторых домов, в них выбиты стёкла, пострадали фасады. В Тёткино и Попово-Лежачах нет света. 

Старовойт предупредил, что "угроза обстрела ещё не миновала".

Напомним: В Курской и Белгородской областях России, граничащих с Украиной, на которую напала РФ, периодически сообщают об обстрелах, диверсиях и пожарах.

В ночь на 3 июля в Курске слышали взрывы, губернатор региона сообщил, что работала ПВО. В Белгороде заявили, что хотя и сработало ПВО, обломки ракеты попали в дома, погибли россиянин и трое украинцев, выехавших из Цуповки Харьковской области.

Темы: Росcиявойна
Главное сегодня

Генштаб планирует контролировать перемещение военнообязанных

В Броварах пройдут учения военных, усилят контроль на блокпостах

В НАТО подписали протоколы о вступлении Финляндии и Швеции в Альянс

видеоПомощник нардепа работал на ФСБ и сливал разведданные – СБУ

На Славянском направлении ВСУ отбили штурм и отбросили врага – сводка штаба

Оккупанты готовят наступление на Бахмут и Северск – военные эксперты

Все новости...
Росcия
В России заговорили о "реваншистских стремлениях" Японии
Россия вернула в оккупированный Севастополь ракетные катера проекта 1241 "Молния-1" – СМИ
На станцию Каланчак россияне пригнали из Крыма 17 вагонов боеприпасов – ОК "Юг"
Последние новости
16:16
Военнообязанные должны брать разрешение на выезд с места жительства – Залужный
16:13
В Киеве возобновил работу Национальный цирк Украины
15:56
Хроника военного дня. ОНЛАЙН
15:39
Пережила полсотни операций: врачи рассказали о состоянии девочки с искусственным пищеводом
15:38
фотоМИД Украины: Россия экспортирует свое варварство даже в космос
15:28
ОбновленоОккупанты нанесли массированный удар по Славянску – мэр
15:23
видео Воздушные силы показали, как сбивали утром российские ракеты
15:23
Украина через несколько дней начнет торговать электроэнергией еще с одной страной ЕС
15:17
СБУ схватила корректировщика огня оккупантов по Харьковщине
15:09
Детали "Плана Маршалла" из Лугано: как будут отстраивать Украину за 750 миллиардов долларов
Все новости...