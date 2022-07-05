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Днепропетровщина: враг снова обстрелял Зеленодольскую общину

Ольга ГлущенкоВторник, 5 июля 2022, 07:53
Днепропетровщина: враг снова обстрелял Зеленодольскую общину
Фото: wikipedia.org

В Криворожском районе Днепропетровской области оккупанты снова обстреляли Зеленодольскую общину.

Источник: председатель Днепропетровской военной администрации Валентин Резниченко

Прямая речь: "Напряженные ночь и утро и в Криворожском районе.

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Враг снова обстрелял Зеленодольскую общину".

Детали: В частности, в Зеленодольске захватчики попали по дачному массиву, в Великой Костромке – по одной из улиц. Село отчасти без света.

Масштабы разрушений уточняются. По предварительным данным, люди не пострадали.

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Темы: Днепропетровская областьвойнаобстрел
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