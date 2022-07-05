Днепропетровщина: враг снова обстрелял Зеленодольскую общину
Вторник, 5 июля 2022, 07:53
В Криворожском районе Днепропетровской области оккупанты снова обстреляли Зеленодольскую общину.
Источник: председатель Днепропетровской военной администрации Валентин Резниченко
Прямая речь: "Напряженные ночь и утро и в Криворожском районе.
Враг снова обстрелял Зеленодольскую общину".
Детали: В частности, в Зеленодольске захватчики попали по дачному массиву, в Великой Костромке – по одной из улиц. Село отчасти без света.
Масштабы разрушений уточняются. По предварительным данным, люди не пострадали.