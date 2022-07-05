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Россияне убили двух жителей Бахмута

Ирина БалачукВторник, 5 июля 2022, 08:25
Инфографика из Telegram Кириленко

Российские оккупанты убили двух мирных жителей Бахмута в Донецкой области 4 июля, еще 4 человека получили ранения.

Источник: глава Донецкой военной администрации Павел Кириленко в Telegram

Прямая речь Кириленко: "Россия убивает гражданских! За 4 июля россияне убили 2 мирных жителей Донбасса – в Бахмуте. Еще 4 человека получили ранения".

Детали: По словам мэра, кроме того, в Константиновке медицинская помощь была оказана 2 людям, раненым в Луганской области.

Всего с начала полномасштабного вторжения России в Украину 24 февраля в Донецкой области от рук оккупантов погибли по меньшей мере 565 мирных жителей и еще по меньшей мере 1 473 получили ранения.

Кириленко подчеркнул, что в настоящее время невозможно установить точное количество жертв в Мариуполе и Волновахе.

Темы: Донецкая областьвойнажертвы
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