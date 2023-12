Кулеба призвал партнеров ограничить доступ России к морским перевозкам

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба заявил, что экспортно-ориентированная экономика России в значительной степени зависит от морских перевозок и призвал партнеров ограничить доступ РФ к этим услугам.

Источник: Кулеба в Twitter

Прямая речь министра: "Экспортно-ориентированная экономика России в значительной степени зависит от морских перевозок, осуществляемых иностранными флотами. Я призываю партнеров: ограничите доступ России к их услугам и исчерпайте военную машину Путина".

Russia’s export-oriented economy relies heavily on maritime transportation provided by foreign fleets. I urge partners: restrict Russia’s access to their services and deplete Putin’s war machine. After all, what Russia really exports to the world today is death, crisis, and lies.