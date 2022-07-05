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Кулеба призвал партнеров ограничить доступ России к морским перевозкам

Ирина БалачукВторник, 5 июля 2022, 11:03
Кулеба призвал партнеров ограничить доступ России к морским перевозкам
Дмитрий Кулеба. Фото с Instagram

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба заявил, что экспортно-ориентированная экономика России в значительной степени зависит от морских перевозок и призвал партнеров ограничить доступ РФ к этим услугам.

Источник: Кулеба в Twitter

Прямая речь министра: "Экспортно-ориентированная экономика России в значительной степени зависит от морских перевозок, осуществляемых иностранными флотами. Я призываю партнеров: ограничите доступ России к их услугам и исчерпайте военную машину Путина".

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Детали: Кулеба подчеркнул, что "то, что Россия сегодня действительно экспортирует в мир, – это смерть, кризис и ложь".

Предыстория:

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  • После полномасштабного наступления России на Украину 24 февраля ряд стран ввели санкции против РФ.
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Темы: МИДРосcияэкспортвойна
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