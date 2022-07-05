Все разделы
Укр Рус Eng Клуб УП
Укр Рус Eng
up shop

Кулеба призвал партнеров ограничить доступ России к морским перевозкам

Ирина БалачукВторник, 5 июля 2022, 11:03
Дмитрий Кулеба. Фото с Instagram

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба заявил, что экспортно-ориентированная экономика России в значительной степени зависит от морских перевозок и призвал партнеров ограничить доступ РФ к этим услугам.

Источник: Кулеба в Twitter

Прямая речь министра: "Экспортно-ориентированная экономика России в значительной степени зависит от морских перевозок, осуществляемых иностранными флотами. Я призываю партнеров: ограничите доступ России к их услугам и исчерпайте военную машину Путина".

Детали: Кулеба подчеркнул, что "то, что Россия сегодня действительно экспортирует в мир, – это смерть, кризис и ложь".

Предыстория:

  • После полномасштабного наступления России на Украину 24 февраля ряд стран ввели санкции против РФ.
  • 1 июля стало известно, что Европейский Союз начал работу над следующим, седьмым, пакетом санкций, в рамках которого, в частности, может быть введено эмбарго на импорт золота из России.

ВИДЕО ДНЯ
Темы: МИДРосcияэкспортвойна
Главное сегодня

Украинская авиация нанесла удары по опорным пунктам врага - командование "Юг"

В Раду внесли законопроект о свободном передвижении военнообязанных по Украине

видеоЗеленский о разрешениях от Генштаба: Прошу не принимать без меня подобных решений

Два министра правительства Британии ушли в отставку в знак протеста против действий Джонсона

На Донетчине враг сосредоточился на захвате дороги Бахмут - Лисичанск - сводка Генштаба

фотоПосле вступления Финляндии в НАТО Россия внезапно отвела свои войска от финской границы

Все новости...
МИД
В МИД отреагировали на готовность Папы Франциска совершить визиты в Украину и Россию
МИД Украины напомнил западным СМИ, что "сепаратисты" в ОРДЛО – та же Россия
МИД Латвии об обстреле ТЦ в Кременчуге: давайте перестанем звонить Путину
Последние новости
03:07
Почти по всей Украине – воздушная тревога
02:56
Украинская авиация нанесла удары по опорным пунктам врага - командование "Юг"
02:11
Блинкен не собирается проводить личную встречу с Лавровым на саммите G20 – Госдеп США
01:21
Путь, который должен начаться уже сейчас – генсек ООН о восстановлении Украины
00:21
Сумщина: россияне били по 5 пограничным общинам
23:50
Россияне захватили в Мариуполе 2 иностранных судна – Reuters
23:49
фотоСорок тысяч евро в авоське над Киевом: мошенник "эвакуировал" украденную наличку коптером
23:38
фотоПолиция разогнала ЛГБТ-акцию в Анкаре: из 50 человек задержали не менее 30
23:14
фотоРакетный обстрел Хмельнитчины: россияне целились в водонапорную башню
23:02
За сутки ПВО отминусовала 9 крылатых ракет врага, а ударная авиация – 2 склада боеприпасов РФ
Все новости...