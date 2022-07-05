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В Харькове возле метро откопали останки двух российских военных, уничтоженных при наступлении на город

"Украинская правда"Вторник, 5 июля 2022, 11:35
В Харькове возле метро откопали останки двух российских военных, уничтоженных при наступлении на город
Фото скриншот

Возле метро "Индустриальная" в Харькове были найдены останки двух российских военных, уничтоженных Вооруженными силами Украины во время боев за город.

Источник: "Суспільне" со ссылкой на военнослужащего Антона (позывной "Юрист")

Прямая речь военнослужащего: "Данные тела попали сюда в начале вооруженной агрессии РФ против нашего государства, примерно 24 – 25 февраля, а установили мы их где-то через четыре месяца".

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Детали: По его словам, захватчиков закопали находившиеся на передовой украинские военные. То, что это военные РФ, было понятно по форме "пиксель" и по берцам. Специалисты проведут ДНК-анализ останков и отправят их на обмен.

Что предшествовало:

  • В начале июня главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный рассказывал, что с начала полномасштабной войны бои в Харькове шли буквально на каждой улице.
  • По состоянию на 5 июля Вооруженные силы Украины уже уничтожили 36350 российских захватчиков.

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Темы: войнаХарьков
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