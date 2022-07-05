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Шойгу заявил, что война в Украине закончится выполнением всех задач, поставленных Путиным

Ирина БалачукВторник, 5 июля 2022, 13:41
Сергей Шойгу. Фото ТАСС

Министр обороны России Сергей Шойгу продолжает верить, что война в Украине завершится полным выполнением всех задач, которые поставил президент РФ Владимир Путин.

Источник: "РИА Новости" и российский "Интерфакс" со ссылкой на заявление Шойгу на селекторном совещании в Минобороны РФ 5 июля

Прямая речь Шойгу: "Сегодня для нас главные приоритеты – сохранение жизни и здоровья подчиненного личного состава, исключение угрозы безопасности гражданского населения. Специальная военная операция продолжится до полного выполнения задач, поставленных верховным главнокомандующим".

Детали: Он также заявил о якобы "уничтожении 170 иностранных наемников и сотрудников ЧВК за 10 дней" и что якобы "99 иностранцев отказались от боевых действий и покинули страну".

Также, по словам Шойгу, российские саперы якобы очистили от мин более 3700 гектаров территории так называемых "ДНР и ЛНР", а оккупационные власти якобы создали "два гуманитарных коридора для движения гражданских морских судов" и якобы "полностью устранили минную опасность в акватории порта Мариуполь".

Предыстория:

  • 24 февраля после 8 лет гибридной войны на Донбассе, Россия напала ну Украину.
  • В ответ многие страны ввели против России масштабные санкции.
  • 3 июля Минобороны РФ сообщило, что захватило Луганскую область.
  • Также оккупированы россиянами большая часть Донецкой и Херсонской областей и частично Харьковская и Запорожская области.   
  • Вместе с тем Вооруженным силам Украины удалось выгнать оккупантов из Киевской, Черниговской и Сумской областей.

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Темы: Росcиявойна
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