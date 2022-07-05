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Террорист Пушилин говорит о переброске войск "ДНР" на донецкое направление

"Украинская правда"Вторник, 5 июля 2022, 14:25
Скриншот

Прокремлевский марионеточный главарь Денис Пушилин заявил, что военные подразделения так называемой "ДНР" перебросят на донецкое направление после захвата Луганской области войсками оккупантов.

Источник: российское пропагандистское информагентство "РИА "Новости"

Детали: Пушилин уточнил, что на донецкое направление также будет переброшен и так называемый Луганский военный корпус.

Что предшествовало:

  • 3 июля министр обороны России Сергей Шойгу доложил президенту страны-агрессора Путину об оккупации всей Луганской области.
  • 4 июля президент России Владимир Путин дал указание министру обороны РФ Сергею Шойгу дать отдых войскам, участвовавшим в захвате Луганщины.

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Темы: войнаПушилинДонбассЛуганская область
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