Террорист Пушилин говорит о переброске войск "ДНР" на донецкое направление
Вторник, 5 июля 2022, 14:25
Прокремлевский марионеточный главарь Денис Пушилин заявил, что военные подразделения так называемой "ДНР" перебросят на донецкое направление после захвата Луганской области войсками оккупантов.
Источник: российское пропагандистское информагентство "РИА "Новости"
Детали: Пушилин уточнил, что на донецкое направление также будет переброшен и так называемый Луганский военный корпус.
Что предшествовало:
- 3 июля министр обороны России Сергей Шойгу доложил президенту страны-агрессора Путину об оккупации всей Луганской области.
- 4 июля президент России Владимир Путин дал указание министру обороны РФ Сергею Шойгу дать отдых войскам, участвовавшим в захвате Луганщины.
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