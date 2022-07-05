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Зеленский обсудил с Джонсоном продовольственную безопасность и гарантии безопасности для Украины

Вторник, 5 июля 2022, 14:50

Президент Владимир Зеленский в телефонном разговоре с главой британского правительства во вторник обсудил продовольственную безопасность для мира и гарантии безопасности для Украины.

Об этом глава государства рассказал в своем Twitter, пишет "Европейская правда".

Зеленский поблагодарил Джонсона за неизменную поддержку Британии – недавнее решение предоставить 1 млрд фунтов стерлингов помощи и сегодняшнее решение относительно 100 млн фунтов стерлингов.

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"Говорили о продовольственной безопасности для мира и гарантиях безопасности для Украины. Благодарны за готовность Британии принять конференцию по восстановлению Украины", - отметил президент.

Как сообщалось, Шотландия и Уэльс приняли решение выделить военную помощь Украине на общую сумму в 100 миллионов фунтов стерлингов.

Также в конце июня стало известно, что Великобритания предоставит Украине еще 1 млрд фунтов (1,2 млрд долларов) военной поддержки.

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Темы: ЗеленскийБорис Джонсон
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