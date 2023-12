МИД Украины: Россия экспортирует свое варварство даже в космос

МИД Украины призывает исключить Россию из всех существующих международных космических программ, ведь она экспортирует варварство даже в космос.

Источник: спикер МИД Олег Николенко в Twitter

Прямая речь: "Российские космонавты продемонстрировали на Международной космической станции флаг, под которым российские войска убивают женщин и детей на Донбассе и превращают в пепел целые украинские города.

Россия экспортирует свое варварство даже в космос - зону мира. Ее нужно исключить из всех международных космических программ".

Russian cosmonauts display on @Space_Station a flag under which Russian troops kill women and children in Donbas and turn entire Ukrainian cities to ashes. Russia is exporting its barbarism even to space - a zone of peace. It must be barred from all international space programs. pic.twitter.com/jn6iXIliqw