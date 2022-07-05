Оккупанты свозят российский персонал на захваченную ЗАЭС – разведка ССО

Большинство рабочих Запорожской атомной электростанции отказываются сотрудничать с оккупантами, поэтому россияне свозят на станцию ​​рабочих "Росэнергоатома".

Источник: сайт Сил специальных операций "Спротив"

Детали: По данным разведки, не помогают оккупантам предложения в виде повышенных зарплат и оплачиваемого отдыха, например, в оккупированном Крыму.

Следовательно, захватчики до конца месяца планируют сформировать новое штатное расписание станции. По плану россиян, все рабочие станции, не соглашающиеся сотрудничать с ними, должны покинуть город. До конца сентября станцию ​​планируют отключить от украинской сети.

Дословно: "Заметим, что такая ситуация у оккупантов и по другим отраслям. Так не идут на сотрудничество и не оформляют новые трудовые договоры работники ГСЧС. Захваченную железную дорогу обслуживают работники Крымской железной дороги, ведь местные в подавляющем большинстве отказались.

Для обеспечения жильем переселенных лиц россияне проводят инвентаризацию жилья в оккупированных городах с последующим расселением в квартире покинувших город. Чтобы мотивировать россиян на переезд на оккупированную Украину, переселенцы получают премию в 8,5 тыс. рублей".

Напомним: Ранее россияне начали формировать "правительство" в Херсонской области. оккупанты назначили гауляйтерами сотрудников ФСБ РФ, ведь не смогли найти местных коллаборантов в достаточном количестве.