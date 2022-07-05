Защитники сбили над Одесчиной три ракеты захватчиков - ОК "Юг"
Вторник, 5 июля 2022, 18:03
Силы противовоздушной обороны в небе над Одесчиной сбили 3 ракеты оккупантов
Источник: мэрия Одессы со ссылкой на ОК "Юг"
Детали: Захватчики ударили с самолетов ракетами "Х-59" по портовой инфраструктуре Очакова и Черноморской Одесщины. Все ракеты были уничтожены над морем.
Что предшествовало: 1 июля в результате ракетных обстрелов пгт Сергеевка Одесской области в ночь на пятницу был поврежден детский реабилитационный центр, принадлежащий Молдове, один из его сотрудников погиб.
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