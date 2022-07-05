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Защитники сбили над Одесчиной три ракеты захватчиков - ОК "Юг"

"Украинская правда"Вторник, 5 июля 2022, 18:03
Фото иллюстративное

Силы противовоздушной обороны в небе над Одесчиной сбили 3 ракеты оккупантов

Источник: мэрия Одессы со ссылкой на ОК "Юг"

Детали: Захватчики ударили с самолетов ракетами "Х-59" по портовой инфраструктуре Очакова и Черноморской Одесщины. Все ракеты были уничтожены над морем.

Что предшествовало: 1 июля в результате ракетных обстрелов пгт Сергеевка Одесской области в ночь на пятницу был поврежден детский реабилитационный центр, принадлежащий Молдове, один из его сотрудников погиб.

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Темы: войнаОдесская область
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