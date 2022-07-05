Украина получит 10 самоходных артиллерийских установок от Британии
В телефонном разговоре с Владимиром Зеленским во вторник премьер-министр Великобритании Борис Джонсон проинформировал его о прибытии в Украину десяти самоходных артиллерийских установок "в ближайшие недели".
Как сообщает "Европейская правда", об этом сообщила канцелярия Джонсона по итогам разговора.
Какие именно САУ получит Украина, не уточняется.
Джонсон также подчеркнул, что мир поддерживает Украину, а украинские вооруженные силы способны отвоевать территорию, захваченную российскими силами.
Среди других тем разговора глав Украины и Британии – вопрос экспорта украинского продовольствия, судьба попавших в плен РФ британских добровольцев, результаты конференции по восстановлению Украины в Лугано и проведение "Евровидения-2023".
"Премьер-министр сказал, что Великобритания обратилась в Европейский союз вещателей с просьбой рассмотреть предложения Украины по этому мероприятию", – говорится в сообщении.
Как сообщалось, Шотландия и Уэльс приняли решение выделить военную помощь Украине на общую сумму в 100 миллионов фунтов стерлингов.
Также в конце июня стало известно, что Великобритания предоставит Украине еще 1 миллиард фунтов (1,2 миллиарда долларов) военной поддержки.