Польша решила забирать во временное управление и продавать подсанкционные компании из РФ

Правительство Польши во вторник одобрило поправки к закону о санкциях, позволяющие назначать временное управление в компаниях, попавших под ограничения, и при необходимости продавать их.

Об этом заявил министр развития и технологий Польши Вальдемар Буда, сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Polska Times.

Согласно поправкам, физические и юридические лица, попавшие в черный список министерства внутренних дел и администрации Польши, попадут одновременно и под национальные санкции Польши.

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Министерство должно составлять перечень физических и юридических лиц, поддерживающих российскую агрессию против Украины, а также причастных к нарушениям прав человека в России и Беларуси.

В попавшие под санкции компании после принятых изменений можно будет назначать временное управление. Сотрудники таких компаний будут получать государственные выплаты через специальный фонд гарантирования.

Временные администрации подсанкционных предприятий будут должны либо продать их, либо передать в управление Государственному казначейству, пояснил Вальдемар Буда.

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"Это крайне важное положение, которое позволит управлять попавшей под санкции компанией, чтобы продать ее и также защитить интересы работников", - подчеркнул министр.

Напомним, в апреле Министерство внутренних дел Польши ввело санкции в отношении 50 физических и юридических лиц, в том числе против российских бизнесменов Олега Дерипаски, Михаила Фридмана, Михаила Гуцерева, а также таких влиятельных российских структур, как "Газпром".