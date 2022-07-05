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Танцевавшая с Путиным эксглава МИД Австрии выехала из страны якобы из-за угроз

"Европейская правда"Вторник, 5 июля 2022, 18:43
Кнайсль танцует с Путиным, фото: Kurier

Бывший министер иностранных дел Австрии Карин Кнайсль утверждает, что была вынуждена выехать из страны из-за угроз расправой.

Как сообщает "Европейская правда", об этом она заявила в интервью The Washington Post.

На вопрос журналиста в WhatsApp Кнайсль сказала, что "не дает интервью" и была вынуждена эмигрировать из Австрии из-за "угрозы расправой".

Подробности ни Кнайсль, ни The Washington Post не приводят.

Кнайсль занимала пост министра иностранных дел в правительстве Себастьяна Курца с декабря 2017 по квоте ультраправой Партии свободы. Она ушла из министерства после падения первого правительства Курца, которое произошло из-за скандала с подкупом Партии свободы.

После отставки из министерства Кнайсль начала писать колонки для пропагандистского кремлевского вещателя Russia Today (RT).

Карин Кнайсль также запомнилась тем, что танцевала с президентом РФ  Владимиром Путиным на своей свадьбе.

В июне 2021 года она стала членом совета директоров "Роснефти", но в мае этого года послала российской компании заявление об отставке с должности члена совета директоров.

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Темы: АвстрияПутин
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