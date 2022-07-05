В оккупированном Бердянске раздались взрывы – соцсети
Вторник, 5 июля 2022, 19:26
В оккупированном российскими войсками Бердянске, расположенном в Запорожской области, снова слышали мощные взрывы.
Источник: местные Telegram-каналы
Дословно: "Сильные взрывы в центре Бердянска. По предположениям – морской порт.
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Сила взрыва была слышна в нагорной части города и микрорайоне "Стекловолокно".
Детали: Telegram-канал "Запорожье.Инфо" опубликовал фото с места взрывов.
Там отметили, что взрывы якобы связаны с тем, что оккупанты пытаются освободить причал от десантного корабля "Саратов", который в марте затопило после удара ВСУ.
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В то же время, ранее российские СМИ сообщали, что "Саратов" планируют отправить на ремонт в оккупированный Крым.
Предыстория:
- Российские войска оккупировали Бердянск 27-28 февраля в начале широкомасштабного вторжения в Украину.
- 24 марта в захваченном РФ порту Бердянск уничтожили крупный десантный корабль "Орск" Черноморского флота РФ. Пожар перекинулся на другие корабли, топливо и боеприпасы.
- 2 июня в порту Бердянска уже сообщали о сильном взрыве.
- Британское издание The Times пообщалось с военнослужащими Сил специальных операций Вооруженных сил Украины и узнали, что они проводят диверсионные операции в глубоком тылу российских оккупантов.