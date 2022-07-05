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В оккупированном Бердянске раздались взрывы – соцсети

Мазуренко Алена Вторник, 5 июля 2022, 19:26

В оккупированном российскими войсками Бердянске, расположенном в Запорожской области, снова слышали мощные взрывы.

Источник: местные Telegram-каналы

Дословно: "Сильные взрывы в центре Бердянска. По предположениям – морской порт.

Сила взрыва была слышна в нагорной части города и микрорайоне "Стекловолокно".

Детали: Telegram-канал "Запорожье.Инфо" опубликовал фото с места взрывов.

Там отметили, что взрывы якобы связаны с тем, что оккупанты пытаются освободить причал от десантного корабля "Саратов", который в марте затопило после удара ВСУ.

В то же время, ранее российские СМИ сообщали, что "Саратов" планируют отправить на ремонт в оккупированный Крым.

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Предыстория:

  • Российские войска оккупировали Бердянск 27-28 февраля в начале широкомасштабного вторжения в Украину.
  • 24 марта в захваченном РФ порту Бердянск уничтожили крупный десантный корабль "Орск" Черноморского флота РФ. Пожар перекинулся на другие корабли, топливо и боеприпасы.
  • 2 июня в порту Бердянска уже сообщали о сильном взрыве.
  • Британское издание The Times пообщалось с военнослужащими Сил специальных операций Вооруженных сил Украины и узнали, что они проводят диверсионные операции в глубоком тылу российских оккупантов.

Темы: Бердянскоккупациявзрыввойна
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