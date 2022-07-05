Немецкие органы безопасности на сегодняшний день ведут слежку за около 200 российскими разведчиками, действующими на территории Германии, в то время как их куратор работает в посольстве России.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Bild.

"Мы видим масштабы агрессивной деятельности российской разведки по всей Европе. Вероятно, мы знаем всего десять процентов того, что они делают", – считает бывший глава британской разведки МИ-6 Джон Сойер.

Основной задачей российских разведчиков является сбор и передача информации о местных политиках, руководителях крупных компаний, а также критикующих Россию.

Другой целью, по мнению эксперта по внутренней политике Себастьяна Фидлера, есть создание почвы для раскола в немецком обществе.

обратило внимание политиков и государственных служащих на то, что "особенно в особо важных районах, таких как правительственный округ в Берлине, риск прослушивания (Россией) и опасность несанкционированной утечки данных реальны и нельзя недооценивать". Напомним, Федеральное ведомство по защите конституциина то, что "особенно в особо важных районах, таких как правительственный округ в Берлине, риск прослушивания (Россией) и опасность несанкционированной утечки данных реальны и нельзя недооценивать".

Кроме того, по данным СМИ, Управление по защите конституции Германии и Федеральное управление по информационной безопасности предупредили о целенаправленных атаках на учетные записи ведущих политиков правительства Германии.