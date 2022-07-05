Все разделы
Укр Рус Eng Клуб УП
Укр Рус Eng
up shop

В Беларуси уничтожили погребение польских солдат, МИД Польши требует реакции

"Европейская правда"Вторник, 5 июля 2022, 20:20

Министерство иностранных дел Польши осудило снос в белорусской деревне Микулишки захоронения солдат Армии Краевой, во Вторую мировую войну воевавшую против нацистской Германии.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на "Польское радио".

Одним из первых о сносе захоронения сообщил депутат Сейма Польши Роберт Тышкевич.

"Захоронение солдат Армии Краевой в селе Микулишки было полностью сравнено с землей! Отвратительные действия режима Лукашенко должны подвергнуться решительной реакции польских властей", - написал Тишкевич в соцсетях, опубликовав фото разрушенного места захоронения.

МИД Польши во вторник заявил, что "возмущен новостями о разрушении массового захоронения солдат польской Армии Краевой".

ВИДЕО ДНЯ

Ведомство подчеркнуло, что Польша осуждает все акты осквернения памяти солдат, которые "отдали наибольшую жертву, защищая свою родину", и призвало белорусские власти немедленно прекратить "позорные действия против польских памятников в Беларуси".

Мемориал польским солдатам в белорусских Микулишках был создан в 1990-х годах. За ним сначала ухаживал местный житель, а позже – активисты Союза поляков в Беларуси в Гродненской области.

Отметим, что за несколько дней до инцидента МИД Польши выразил протест против осквернения в Беларуси памятников полякам и их могилам. Отмечалось, что это происходит главным образом на территории Гродненской области, где расположено около 550 мест упокоения польских солдат, участников народных восстаний.

Темы: БеларусьПольша
Главное сегодня

Венгрия не поставляет оружие Украине, чтобы РФ не обстреливала венгров Закарпатья – Сийярто

В России потребовали от США компенсацию за Covid-19

Краматорское направление: ВСУ нанесли врагу значительные потери – сводка

ISW назвал цели войны Путина в Украине

Украинская авиация нанесла удары по опорным пунктам врага - командование "Юг"

В Раду внесли законопроект о свободном передвижении военнообязанных по Украине

Все новости...
Беларусь
Британия запретит продажу Беларуси товаров нефтепереработки и предметов роскоши
СБУ задержала агента, передававшего РФ и Беларуси данные для ударов по Одесской области
Качиньский: В Беларуси нет внутренних сил, способных свергнуть Лукашенко
Последние новости
12:46
фото"Лед тронулся": ПЦУ и УПЦ встретились, чтобы преодолеть разделение
12:37
Оккупанты заявили, что уничтожили две РСЗО HIMARS
12:35
Около миллиона украинцев получают боевой опыт – Данилов
12:34
Глава Еврокомиссии предупредила об опасности полной остановки поставок российского газа в ЕС
12:17
На восстановление Мариуполя нужно более $14 млрд – мэр
12:13
фотоВ Беларуси запустили флешмоб против войны: "Под бомбы пусть идут Лукавого сыны"
12:07
Австрия выводит "Газпром" из крупнейшего газового хранилища в стране
12:03
НБУ в мае продал из резервов столько же валюты, сколько "напечатал" гривны
11:31
Родители предлагают запретить очное обучение до завершения войны
11:30
Премьер Ирландии прибыл с визитом в Украину
Все новости...