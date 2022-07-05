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В Беларуси уничтожили погребение польских солдат, МИД Польши требует реакции

"Европейская правда"Вторник, 5 июля 2022, 20:20

Министерство иностранных дел Польши осудило снос в белорусской деревне Микулишки захоронения солдат Армии Краевой, во Вторую мировую войну воевавшую против нацистской Германии.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на "Польское радио".

Одним из первых о сносе захоронения сообщил депутат Сейма Польши Роберт Тышкевич.

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"Захоронение солдат Армии Краевой в селе Микулишки было полностью сравнено с землей! Отвратительные действия режима Лукашенко должны подвергнуться решительной реакции польских властей", - написал Тишкевич в соцсетях, опубликовав фото разрушенного места захоронения.

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МИД Польши во вторник заявил, что "возмущен новостями о разрушении массового захоронения солдат польской Армии Краевой".

Ведомство подчеркнуло, что Польша осуждает все акты осквернения памяти солдат, которые "отдали наибольшую жертву, защищая свою родину", и призвало белорусские власти немедленно прекратить "позорные действия против польских памятников в Беларуси".

Мемориал польским солдатам в белорусских Микулишках был создан в 1990-х годах. За ним сначала ухаживал местный житель, а позже – активисты Союза поляков в Беларуси в Гродненской области.

Отметим, что за несколько дней до инцидента МИД Польши выразил протест против осквернения в Беларуси памятников полякам и их могилам. Отмечалось, что это происходит главным образом на территории Гродненской области, где расположено около 550 мест упокоения польских солдат, участников народных восстаний.

Темы: БеларусьПольша
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