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В Беларуси студентку отправили в колонию на шесть лет за антивоенный репост - СМИ

Валентина РоманенкоВторник, 5 июля 2022, 20:59
В Беларуси студентку отправили в колонию на шесть лет за антивоенный репост - СМИ
Данута Передня. фото с сайта "Наша Ніва"

В Беларуси студентку-отличницу из Кировска, которую КГБ РБ включил в список террористов, отправили в колонию на шесть лет за антивоенный репост.

Источник: телеграмм-канал Mayday Team, на который ссылаются белорусские независимые СМИ

Детали: 20-летнюю студентку Дануту Передню, которую КГБ признало "террористкой", 1 июля суд приговорил к шести с половиной годам колонии общего режима.

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Ее обвиняли в действиях, направленных на причинение вреда национальным интересам Республики Беларусь ( ч.3 ст. 361 УК РБ) и оскорблении Лукашенко (ч.1 ст. 368 УК РБ). 

Напомним: 20-летняя студентка МГУ им. А.А. Кулешова была задержана силовиками 28 февраля 2022 года, когда приехала на маршрутке из Кировска в Могилев.

По информации Mayday Team, в вину ей поставили то, что она 27 февраля перепостила в один из могилевских чатов текст, в котором в резкой форме критиковались действия Владимира Путина и Александра Лукашенко по развязыванию войны в Украине. Также там содержался призыв к уличным выступлениям и констатировалось отсутствие перспектив у белорусской армии в случае её прямого вступления в войну.

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10 июня Комитет государственной безопасности Беларуси внёс Дануту Передню в список "лиц, причастных к террористической деятельности".

По информации Mayday Team, Передня была студенткой-отличницей и имела лишь положительные характеристики от педагогов. Однако сразу после возбуждения уголовного дела она была отчислена.

Темы: Беларусь
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