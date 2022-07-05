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Разведка ССО помогла арте уничтожить российские "Ураганы"

Валентина РоманенкоВторник, 5 июля 2022, 22:33
Разведка ССО помогла арте уничтожить российские Ураганы
скриншот

Украинские воины показали уничтожение российских реактивных систем залпового огня "Ураган".

Источник: пресс-служба Сил специальных операций

Дословно: "Благодаря слаженной работе операторов ССО Украины и дружественного подразделения артиллеристов было уничтожено несколько единиц РСЗО "Ураган"

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Оккупанты завезли свои РСЗО "Ураганы" и всю необходимую технику для их эксплуатации в очень удобное для себя, как они думали, место. И уже, к сожалению, традиционно готовились обстреливать позиции сил обороны. И что самое ужасное – бить по мирному населению.

Разведав расположение приоритетных целей техники противника, операторы ССО Украины передали несколько "приветствий" с дронов и дальше корректировали огонь нашей артиллерии. Результаты – видите на видео".

ВИДЕО ДНЯ

Детали: Направление и время эффективной работы украинских воинов не раскрываются.

Темы: война
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