Разведка ССО помогла арте уничтожить российские "Ураганы"

Украинские воины показали уничтожение российских реактивных систем залпового огня "Ураган".

Источник: пресс-служба Сил специальных операций

Дословно: "Благодаря слаженной работе операторов ССО Украины и дружественного подразделения артиллеристов было уничтожено несколько единиц РСЗО "Ураган"

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Оккупанты завезли свои РСЗО "Ураганы" и всю необходимую технику для их эксплуатации в очень удобное для себя, как они думали, место. И уже, к сожалению, традиционно готовились обстреливать позиции сил обороны. И что самое ужасное – бить по мирному населению.

Разведав расположение приоритетных целей техники противника, операторы ССО Украины передали несколько "приветствий" с дронов и дальше корректировали огонь нашей артиллерии. Результаты – видите на видео".

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Детали: Направление и время эффективной работы украинских воинов не раскрываются.