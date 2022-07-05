Россияне захватили в Мариуполе 2 иностранных судна – Reuters

Оккупанты захватили в Мариуполе 2 иностранных судна – либерийской компании Smarta Shipping и панамское "Blue Star" – россияне заявили, что теперь они являются "государственной собственностью".

Источник: Reuters

Дословно: "Поддерживаемые Россией сепаратисты захватили два судна под иностранным флагом в портовом городе Мариуполь на востоке Украины, заявив, что теперь они являются "государственной собственностью".

Детали: Первое захваченное судно принадлежит либерийской компании Smarta Shipping и прибыло в порт Мариуполя 21 февраля для загрузки грузом металла.

Российские оккупанты месяц держали в плену 19 членов экипажа, но впоследствии освободили их.

Второе судно – панамское "Blue Star". Когда оно прибыло в Мариуполь, не сообщается.