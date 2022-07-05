Все разделы
Укр Рус Eng Клуб УП
Укр Рус Eng
up shop

Россияне захватили в Мариуполе 2 иностранных судна – Reuters

Мазуренко Алена Вторник, 5 июля 2022, 23:50
SMARTA фото: экс-омбудсмена Денисовой

Оккупанты захватили в Мариуполе 2 иностранных судна – либерийской компании Smarta Shipping и панамское "Blue Star" – россияне заявили, что теперь они являются "государственной собственностью".

Источник: Reuters

Дословно: "Поддерживаемые Россией сепаратисты захватили два судна под иностранным флагом в портовом городе Мариуполь на востоке Украины, заявив, что теперь они являются "государственной собственностью".

Детали: Первое захваченное судно принадлежит либерийской компании Smarta Shipping и прибыло в порт Мариуполя 21 февраля для загрузки грузом металла.

Российские оккупанты месяц держали в плену 19 членов экипажа, но впоследствии освободили их.

Второе судно – панамское "Blue Star". Когда оно прибыло в Мариуполь, не сообщается.

Темы: МариуполькораблиоккупацияРосcия
Главное сегодня

Венгрия не поставляет оружие Украине, чтобы РФ не обстреливала венгров Закарпатья – Сийярто

В России потребовали от США компенсацию за Covid-19

Краматорское направление: ВСУ нанесли врагу значительные потери – сводка

ISW назвал цели войны Путина в Украине

Украинская авиация нанесла удары по опорным пунктам врага - командование "Юг"

В Раду внесли законопроект о свободном передвижении военнообязанных по Украине

Все новости...
Мариуполь
Мариупольцы умирают из-за нехватки лекарств, спортсмену ампутировали ноги – мэр
Атака на Драмтеатр в Мариуполе. Неизвестные подробности, которые исследовали Amnesty International
Сгорел склад оккупантов с краденым имуществом в Мариуполе – советник мэра
Последние новости
11:31
Родители предлагают запретить очное обучение до завершения войны
11:30
Премьер Ирландии прибыл с визитом в Украину
11:07
видеоРоссийскому танку "сорвало башню" после пламенной встречи с ВСУ
11:00
Эмиссия денег – не выход. Нужны другие методы поддержки экономики. Глава НБУ
11:00
ОбновленоУ заместителя председателя Харьковского облсовета нашли паспорт РФ, полученный в Севастополе – ГБР
10:59
Виталий Ким: Сейчас нужно работать каждый день тяжело, долго ради нашей победы
10:57
В Херсонской области отключили Youtube и Instagram – коллаборант
10:55
База пропагандистов, заставляющих полюбить войну против Украины
10:48
В РФ из-за невозможности экспорта приостановил работу крупнейший свинцовый завод
10:24
Венгрия не поставляет оружие Украине, чтобы РФ не обстреливала венгров Закарпатья – Сийярто
Все новости...