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Россияне захватили в Мариуполе 2 иностранных судна – Reuters

Алена МазуренкоВторник, 5 июля 2022, 23:50
Россияне захватили в Мариуполе 2 иностранных судна – Reuters
SMARTA фото: экс-омбудсмена Денисовой

Оккупанты захватили в Мариуполе 2 иностранных судна – либерийской компании Smarta Shipping и панамское "Blue Star" – россияне заявили, что теперь они являются "государственной собственностью".

Источник: Reuters

Дословно: "Поддерживаемые Россией сепаратисты захватили два судна под иностранным флагом в портовом городе Мариуполь на востоке Украины, заявив, что теперь они являются "государственной собственностью".

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Детали: Первое захваченное судно принадлежит либерийской компании Smarta Shipping и прибыло в порт Мариуполя 21 февраля для загрузки грузом металла.

Российские оккупанты месяц держали в плену 19 членов экипажа, но впоследствии освободили их.

Второе судно – панамское "Blue Star". Когда оно прибыло в Мариуполь, не сообщается.

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Темы: МариуполькораблиоккупацияРосcия
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