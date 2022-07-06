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Стало известно, во что целили оккупанты в Хмельницкой области

Ольга ГлущенкоСреда, 6 июля 2022, 00:44
иллюстративное фото ОК "Юг"

В Хмельницкой области российские захватчики целили в водонапорную башню.

Источник: глава Хмельницкой областной военной администрации Сергей Гамалий в Telegram

Прямая речь: "Целью ударов была водонапорная башня, полностью обеспечивающая водой общину".

Детали: Гамалий напомнил, что 5 июля около 19:45 россияне выпустили 4 ракеты по Хмельницкой области.

Он уточнил, что одна ракета была сбита силами ПВО, ее обломки упали на территории Шепетовского района.

Три других ракеты попали на территорию одной из общин Хмельницкого района.

Темы: Хмельнитчинавойнаобстрел
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