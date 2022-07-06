Путь, который должен начаться уже сейчас – генсек ООН о восстановлении Украины

По мнению генерального секретаря ООН Антониу Гутерреша, восстановление Украины должно начинаться уже сейчас.

Источник: Гутерреш в видеообращении, цитирует Укринформ

Прямая речь: "Российская война в Украине унесла тысячи жизней и насильно переселила миллионы людей. Миллионы украинцев потеряли средства к существованию, и 90 процентов из них рискуют оказаться в нищете".

Детали: Генсек ООН сказал, что для восстановления разрушенных домов, школ, больниц и других важнейших объектов инфраструктуры потребуются годы.

По его словам, в сотрудничестве с украинским правительством и более чем 300 местными партнерами, представляющими гражданское общество и международные неправительственные организации, ООН оказывает жизненно необходимую помощь почти 9 млн человек.

ООН также работает с украинским правительством по устранению "коварной угрозы от неразорванных снарядов, наземных мин и кассетных боеприпасов", а также "готовит почву для восстановления и ремонта важнейших объектов инфраструктуры", сказал Гуттереш.

"Это долгий путь - но он должен начинаться уже сейчас", - подчеркнул он, призвав мир "поддержать народ Украины в эти пасмурные дни и провести восстановление".