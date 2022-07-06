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Блинкен не собирается проводить личную встречу с Лавровым на саммите G20 – Госдеп США

Ольга ГлущенкоСреда, 6 июля 2022, 02:11
Блинкен, фото: Getty Images

В Госдепе Соединенных Штатов не предполагают встречи глав внешнеполитических ведомств США и России – Энтони Блинкена и Сергея Лаврова на саммите G20.

Источник: Спикер Государственного департамента США Нед Прайс, цитирует Reuters

Прямая речь: "…я точно не ожидал бы никакой встречи между государственным секретарем Блинкеном и министром иностранных дел Лавровым".

Детали: Прайс заявил во вторник, что не ожидает никакой встречи между госсекретарем США Энтони Блинкеном и министром иностранных дел России Сергеем Лавровым на встрече министров иностранных дел G20 на Бали на этой неделе.

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Темы: СШАРосcия
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