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США планируют "откровенный разговор" с Китаем о российском вторжении в Украину

Ольга ГлущенкоСреда, 6 июля 2022, 04:15
фото: Getty Images

Государственный секретарь США Энтони Блинкен проведет откровенный разговор о войне в Украине со своим китайским коллегой во время саммита в Индонезии, посвященном последствиям российского вторжения.

Источник: Bloomberg, цитирующий чиновников США, в том числе помощника госсекретаря США по делам экономики и бизнеса Рамина Толуи

Детали: Блинкен отправляется на Бали в среду, чтобы принять участие во встрече министров иностранных дел G20, прежде чем отправиться в Таиланд.

Он встретится с представителем Китая в субботу, это будет первая личная встреча между ними с октября на фоне обострения геополитического напряжения между США и Китаем, объявившего о "безграничной" дружбе с Россией непосредственно перед вторжением в Украину в конце февраля.

"У нас был ряд переговоров на высоком уровне с нашими китайскими коллегами по поводу того, чего мы ожидаем не только от Китайской Народной Республики, но и от всех ответственных членов международного сообщества по поводу жестокого вторжения России в Украину", — сказал помощник секретаря США.

"Я думаю, это будет еще одна возможность откровенно поговорить по этому поводу и высказать наши ожидания от Китая по поводу Украины", - добавил он.

Толуи отметил, что Блинкен сосредоточит усилия на форуме G20, члены которого представляют около 80% мирового ВВП, чтобы привлечь внимание к вторжению России и действенной блокаде экспорта украинского зерна во время мирового продовольственного кризиса.

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"Страны G20 должны привлечь Россию к ответственности и поддерживать усилия ООН по возобновлению морских путей для доставки зерна", - сказал Толуи.

Темы: СШАКитайвойна
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