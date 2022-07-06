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Россияне убили 346 детей в Украине

Ирина БалачукСреда, 6 июля 2022, 08:38
Фото ГСЧС

По состоянию на утро 6 июля по меньшей мере 991 ребенок пострадал в Украине в результате полномасштабной вооруженной агрессии России.

Источник: Офис генпрокурора в Telegram

Дословно ОГП: "По официальной информации ювенальных прокуроров, 346 детей погибли и более 645 ранены.

Эти цифры не окончательны, поскольку идет работа по их установлению в местах ведения активных боевых действий, на временно оккупированных и освобожденных территориях".

Детали: Больше всего детей пострадали в Донецкой (346), Харьковской (186), Киевской (116), Черниговской (68), Луганской (61), Николаевской (53), Херсонской (52) и Запорожской (31) областях.

В частности, стало известно о смерти 4-летней девочки, тяжело раненной 3 июля в результате обстрелов оккупантами г. Бахмут Донецкой области.

5 июля российские войска обстреляли пгт Печенеги Чугуевского района Харьковской области. Ранение получил 2-летний мальчик.

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Из-за бомбардировок и обстрелов вооруженными силами РФ повреждено 2 108 учебных заведений, из них 215 разрушены полностью.

Темы: Украинавойнадетижертвы
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