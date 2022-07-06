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Вооруженные силы Украины уже уничтожили 36,5 тысяч оккупантов и 1 600 танков

Ирина БалачукСреда, 6 июля 2022, 09:02
Фото Генштаба ВСУ c Facebook

Россия в захватнической войне в Украине уже потеряла 36 500 военных, 1 600 танков и 3 789 боевых бронированных машин.

Источник: Генеральный штаб ВСУ в Facebook

Детали: Общие боевые потери противника с 24.02 по 06.07 ориентировочно составили:

  • личного состава – около 36 500 (+150) человек ликвидировано,
  • танков ‒ 1 600 (+6) ед,
  • боевых бронированных машин ‒ 3 789 (+17) ед,
  • артиллерийских систем – 812 (+6) ед,
  • РСЗО – 247 (+0) ед,
  • средств ПВО – 107 (+2) ед,
  • самолетов – 217 (+0) ед,
  • вертолетов – 187 (+0) ед,
  • БПЛА оперативно-тактического уровня – 664 (+4) ед,
  • крылатых ракет – 153 (+9),
  • кораблей/катеров – 15 (+0) ед,
  • автомобильной техники и автоцистерн – 2 648 (+14) ед,
  • специальной техники – 65 (+0).

Наибольшие потери противник понес на Славянском и Донецком направлениях.

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