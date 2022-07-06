Вооруженные силы Украины уже уничтожили 36,5 тысяч оккупантов и 1 600 танков
Среда, 6 июля 2022, 09:02
Россия в захватнической войне в Украине уже потеряла 36 500 военных, 1 600 танков и 3 789 боевых бронированных машин.
Источник: Генеральный штаб ВСУ в Facebook
Детали: Общие боевые потери противника с 24.02 по 06.07 ориентировочно составили:
- личного состава – около 36 500 (+150) человек ликвидировано,
- танков ‒ 1 600 (+6) ед,
- боевых бронированных машин ‒ 3 789 (+17) ед,
- артиллерийских систем – 812 (+6) ед,
- РСЗО – 247 (+0) ед,
- средств ПВО – 107 (+2) ед,
- самолетов – 217 (+0) ед,
- вертолетов – 187 (+0) ед,
- БПЛА оперативно-тактического уровня – 664 (+4) ед,
- крылатых ракет – 153 (+9),
- кораблей/катеров – 15 (+0) ед,
- автомобильной техники и автоцистерн – 2 648 (+14) ед,
- специальной техники – 65 (+0).
Наибольшие потери противник понес на Славянском и Донецком направлениях.
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