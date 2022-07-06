Воздушные силы сбили две ракеты "Калибр" в Николаевской области
Среда, 6 июля 2022, 10:16
Ночью 6 июля воздушные силы сбили две ракеты "Калибр", которыми российские оккупанты атаковали Николаевскую область.
Источник: Воздушное командование "Юг" в Facebook
Дословно ВК "Юг": "6 июля около 3:20 воины зенитного ракетного подразделения воздушного командования "Юг" уничтожили две российские крылатые ракеты морского базирования типа "Калибр", которыми враг пытался атаковать Николаевщину".
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Детали: Сообщается, что ракеты были выпущены с российской подлодки в акватории Черного моря.
Предыстория:
- 5 июля Командование Воздушных Сил ВСУ обнародовало видео, как украинская противовоздушная оборона сбивает российские ракеты.
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