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Воздушные силы сбили две ракеты "Калибр" в Николаевской области

Ирина БалачукСреда, 6 июля 2022, 10:16
Воздушные силы сбили две ракеты Калибр в Николаевской области
Фото с Facebook Воздушного командования "Юг"

Ночью 6 июля воздушные силы сбили две ракеты "Калибр", которыми российские оккупанты атаковали Николаевскую область.

Источник: Воздушное командование "Юг" в Facebook

Дословно ВК "Юг": "6 июля около 3:20 воины зенитного ракетного подразделения воздушного командования "Юг" уничтожили две российские крылатые ракеты морского базирования типа "Калибр", которыми враг пытался атаковать Николаевщину".

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Детали: Сообщается, что ракеты были выпущены с российской подлодки в акватории Черного моря.

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Темы: Николаевская областьвойнаВооруженные силы
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