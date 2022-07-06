Все разделы
Укр Рус Eng Клуб УП
Укр Рус Eng
up shop

Премьер Ирландии прибыл с визитом в Украину

"Европейская правда"Среда, 6 июля 2022, 11:30

Премьер-министр Ирландии Михал Мартин прибыл в Киев и заявил, что будет поддерживать Украину перед лицом "безнравственной и непровоцированной террористической войны" России.

Об этом пишет The Irish Times, сообщает "Европейская правда".

Мартин встретится с президентом Украины Владимиром Зеленским. Он намерен обсудить, как Ирландия и ЕС могут поддержать текущие и будущие потребности страны.

Ирландское правительство также заявило, что Мартин собственными глазами увидит разрушения, вызванные бомбардировками и целенаправленными атаками на гражданских во время вторжения и оккупации российскими войсками.

"Премьер вновь подтвердит полную поддержку Ирландией продления санкций против режима Путина, пути Украины к полноценному членству в ЕС, а также нашей преданности сотрудничеству с коллегами из ЕС для обеспечения восстановления Украины", - говорится в заявлении.

Точные подробности визита не разглашались из соображений безопасности, но известно, что Мартин прибыл в Киев наземным транспортом из Польши.

Мартин ранее заявил, что его страна поддерживает скорейшее вступление Украины в ЕС как лучший способ обеспечить ее послевоенное восстановление и демократический рост.

ВИДЕО ДНЯ
Темы: Ирландиямеждународные отношениявойна
Главное сегодня

Группа членов правительства собираются призвать Джонсона уйти в отставку

ВСУ отразили наступления врага на Бахмутском направлении – сводка Генштаба

Зеленский заверил, что между ним и Генштабом нет недоразумений

ВСУ опровергли российский фейк об уничтожении реактивных систем HIMARS

Зеленский поручил отменить разрешения на передвижение военнообязанных

Новинский отказался от мандата нардепа

Все новости...
Ирландия
Ирландия уже заморозила более 1,7 млрд евро российских активов
Украинская сборная победила Ирландию со счетом 1:0 на старте Лиги наций УЕФА
Премьер Ирландии поддержал ускоренное вступление Украины в ЕС
Последние новости
21:36
В РФ создают аналог пионерской организации, где будут формировать мировоззрение детей
21:35
Россияне обстреляли Днепропетровщину из РСЗО, есть раненые - глава ОВА
21:30
Джонсон почти полностью потерял поддержку в процедурном комитете своей партии – СМИ
21:24
видеоРоссияне пытаются выбить ложь о Редисе и Калине – азовец, вернувшийся из плена
21:07
Захват Лисичанска стал важным успехом для РФ, но ситуация может скоро измениться – западная разведка
21:00
Какой ущерб нанесли россияне украинской медицинской системе – рассказали в Минздраве
20:41
Маскировался под латвийский: популярный в Украине сервис OnlyOffice прятал российские корни
20:22
фотоСепаратисты и росСМИ заявили о пожаре на нефтебазе в оккупированном Донецке
20:13
Британские консерваторы пока не будут менять правила, чтобы инициировать отставку Джонсона
20:12
В Лугано Украина договорилась о поддержке на почти $2 миллиарда
Все новости...