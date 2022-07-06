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Премьер Ирландии прибыл с визитом в Украину

"Европейская правда"Среда, 6 июля 2022, 11:30

Премьер-министр Ирландии Михал Мартин прибыл в Киев и заявил, что будет поддерживать Украину перед лицом "безнравственной и непровоцированной террористической войны" России.

Об этом пишет The Irish Times, сообщает "Европейская правда".

Мартин встретится с президентом Украины Владимиром Зеленским. Он намерен обсудить, как Ирландия и ЕС могут поддержать текущие и будущие потребности страны.

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Ирландское правительство также заявило, что Мартин собственными глазами увидит разрушения, вызванные бомбардировками и целенаправленными атаками на гражданских во время вторжения и оккупации российскими войсками.

"Премьер вновь подтвердит полную поддержку Ирландией продления санкций против режима Путина, пути Украины к полноценному членству в ЕС, а также нашей преданности сотрудничеству с коллегами из ЕС для обеспечения восстановления Украины", - говорится в заявлении.

Точные подробности визита не разглашались из соображений безопасности, но известно, что Мартин прибыл в Киев наземным транспортом из Польши.

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Мартин ранее заявил, что его страна поддерживает скорейшее вступление Украины в ЕС как лучший способ обеспечить ее послевоенное восстановление и демократический рост.

Темы: Ирландиямеждународные отношениявойна
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